Viktoria_fl

Начинающий интернет маркетолог с большими амбициями

Закончила магистратуру в педагогическом университете на красный диплом. Опыт работы в школе помог развить многие качества хорошего работника. В том числе стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, дружелюбность и отзывчивость. Работа с детьми помогла развить творческое мышление и креативность. Со временем решила поменять профессию и пошла учиться в Skillbox. Сейчас мечтаю найти себе работу интернет-маркетологом. С удовольствием займусь вашим аккаунтами, написанием текстов, созданием креативов, продвижением профиля. Могу создать квиз, поработать с аналитикой. Умею работать с Яндекс метрикой и Google аналитикой, настраивать таргетинг и ретаргетин, рассчитывать воронку продаж. Так же занимаюсь созданием сайтов на Tilda. Рассматриваю не только трудоустройство на основную работу, а так же дополнительные заработки в виде отдельных определенных задач.