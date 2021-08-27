Viktoriaa_2001

Виктория-Таргетолог

Вы не будете находиться в зоне неизвестности, я сэкономлю ваши нервы!

Меня зовут Виктория. Настраиваю таргетированную рекламу и привлекаю заявки и подписчиков из Instagram и Facebook . Тестирую множество связок , даю рекомендации по подготовке страниц для приема заявок , а также их обработке .

Прошла специализированный курс от эксперта, который продвигал Leroy Merlen, Правительство Москвы и работает с миллионными рекламными бюджетами.

Предоставляю ежедневную отчетность о проделанной работе в форме таблицы, дабы видеть динамику.

Работаю на результат. Гарантирую своевременное выполнение работы, вовлеченность и инициативность!

Если Вам интересно привлечение новых клиентов, пишите. Я всегда на связи .