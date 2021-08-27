Viktoriaa_2001

Виктория Viktoriaa_2001Viktoriaa_2001
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Виктория-Таргетолог
Вы не будете находиться в зоне неизвестности, я сэкономлю ваши нервы!
Меня зовут Виктория. Настраиваю таргетированную рекламу и привлекаю заявки и подписчиков из Instagram и Facebook . Тестирую множество связок , даю рекомендации по подготовке страниц для приема заявок , а также их обработке .
Прошла специализированный курс от эксперта, который продвигал Leroy Merlen, Правительство Москвы и работает с миллионными рекламными бюджетами.
Предоставляю ежедневную отчетность о проделанной работе в форме таблицы, дабы видеть динамику.
Работаю на результат. Гарантирую своевременное выполнение работы, вовлеченность и инициативность!
Если Вам интересно привлечение новых клиентов, пишите. Я всегда на связи .
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