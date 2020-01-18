Viktorianka_I

Виктория Залецкая Viktorianka_IViktorianka_I
34 годаРоссия/Калининград
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
составление контент-плана, копирайтинг, написание и оформление контента в социальных сетях, работа с фотошопом, работа в офисных программах
Чтобы добиться, нужно делать, а не стараться.
Я начинающий смм менеджер, коммуникабельна, ответственна, целеустремленна, исполнительна, пунктуальна.
Навыки: составление контент-плана, копирайтинг, написание и оформление контента в социальных сетях, работа с фотошопом, работа в офисных программах
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