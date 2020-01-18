Viktorianka_I

составление контент-плана, копирайтинг, написание и оформление контента в социальных сетях, работа с фотошопом, работа в офисных программах

Чтобы добиться, нужно делать, а не стараться.

Я начинающий смм менеджер, коммуникабельна, ответственна, целеустремленна, исполнительна, пунктуальна.

Навыки: составление контент-плана, копирайтинг, написание и оформление контента в социальных сетях, работа с фотошопом, работа в офисных программах