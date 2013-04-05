Viktoriatoria12

Имею высшее образование по специальности Менеджер.

Дополнительно прошла курсы "Управление государственными и муниципальными закупками. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ"

Имею опыт работы в сфере муниципальных закупок (8 лет).

Я начинающий фрилансер, хочу попробовать свои силы в различных сферах деятельности.

Я-грамотная, ответственная, целеустремленная, умею работать с большим объемом информации, не боюсь трудностей.

Моя работа нацелена четко на результат, который вас устроит!