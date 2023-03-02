Viktoriia9876

UX/UI Designer | Webflow Developer

Привет, я Вика?? Создаю быстрые максимально эффективные сайты с использованием инструмента Webflow! Если у вас есть готовый дизайн в Figma, я та кто реализует его на высшем уровне. Но если его у вас нет, я могу создать его с нуля. Кроме того, я могу сделать редизайн уже существующего сайта.

Мои сайты неизменно производят впечатление на клиентов благодаря тому, что они:

?? идеально выверены (pixel perfect реализация);

??? оптимизированы для быстрой загрузки страниц (более 90 баллов в PageSpeed Insights);

???? содержат микроанимации, подчеркивающие преимущества дизайна сайта, что влияет на удержание пользователя;

?? имеют поисковую оптимизацию;

??????? дополняются Javascript кодом, если необходимая функциональность упирается в ограничения Webflow.

??Мои инструменты:

Webflow, HTML, CSS, JS

Figma, XD, AfterEffects

Как будет строиться наша работа?

1. Обсуждение дизайна будущего сайта.

2. Реализация ПК-версии сайта.

3. Верстка анимации.

4. Работа с адаптивностью.

5. Финальная проверка и необходимые правки.

6. Готово! Ваш сайт великолепен!

?В каждом своем проекте я предлагаю своему клиенту лучшие услуги, так как заинтересована в результате, который выгоден всем. Для меня важно, чтобы конечная реализация сайта и его дизайна соответствовала вашим ожиданиям.