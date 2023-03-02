Viktoriia9876

Виктория Viktoriia9876Viktoriia9876
Привет, я Вика?? Создаю быстрые максимально эффективные сайты с использованием инструмента Webflow! Если у вас есть готовый дизайн в Figma, я та кто реализует его на высшем уровне. Но если его у вас нет, я могу создать его с нуля. Кроме того, я могу сделать редизайн уже существующего сайта.
Мои сайты неизменно производят впечатление на клиентов благодаря тому, что они:
?? идеально выверены (pixel perfect реализация);
??? оптимизированы для быстрой загрузки страниц (более 90 баллов в PageSpeed Insights);
???? содержат микроанимации, подчеркивающие преимущества дизайна сайта, что влияет на удержание пользователя;
?? имеют поисковую оптимизацию;
??????? дополняются Javascript кодом, если необходимая функциональность упирается в ограничения Webflow.
??Мои инструменты:
Webflow, HTML, CSS, JS
Figma, XD, AfterEffects
Как будет строиться наша работа?
1. Обсуждение дизайна будущего сайта.
2. Реализация ПК-версии сайта.
3. Верстка анимации.
4. Работа с адаптивностью.
5. Финальная проверка и необходимые правки.
6. Готово! Ваш сайт великолепен!
?В каждом своем проекте я предлагаю своему клиенту лучшие услуги, так как заинтересована в результате, который выгоден всем. Для меня важно, чтобы конечная реализация сайта и его дизайна соответствовала вашим ожиданиям.