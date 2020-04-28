ViktoriiaPalchyk

фронтенд разработчик
Разработка лендингов, верстка сайта, доработка
Здравствуйте!
Меня зовут Виктория, занимаюсь фронтенд разработкой с 2019 года.
С удовольствием выполню проекты по верстке макетов, и доработке веб сайтов.
В работе стараюсь:
- использовать, новейшие технологические решения;
- стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
- я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
- оперативная и быстрая обратная связь в любой день, даже в нерабочие дни.
- проверка и тщательное тестирование перед сдачей, сделанной мной работы.
- спокойное отношение к правкам, а также критике моей работы.