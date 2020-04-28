ViktoriiaPalchyk

фронтенд разработчик

Разработка лендингов, верстка сайта, доработка

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Здравствуйте!

Меня зовут Виктория, занимаюсь фронтенд разработкой с 2019 года.

С удовольствием выполню проекты по верстке макетов, и доработке веб сайтов.

В работе стараюсь:

использовать, новейшие технологические решения;

стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;

я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;

оперативная и быстрая обратная связь в любой день, даже в нерабочие дни.

проверка и тщательное тестирование перед сдачей, сделанной мной работы.

спокойное отношение к правкам, а также критике моей работы.

Список используемых технологий

HTML5, CSS3, Bootstrap 4, JavaScript, AJAX, JSON.

Photoshop, Illustrator, xDesign

Особенности работы: