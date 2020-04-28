ViktoriiaPalchyk

Виктория Пальчик ViktoriiaPalchyk

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
фронтенд разработчик

Разработка лендингов, верстка сайта, доработка

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Здравствуйте!

Меня зовут Виктория, занимаюсь фронтенд разработкой  с 2019 года.

С удовольствием выполню проекты по верстке макетов,  и доработке веб сайтов.

В работе стараюсь:

  • использовать, новейшие технологические решения;
  • стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
  • я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
Особенности работы:
  • оперативная и быстрая обратная связь в любой день, даже в нерабочие дни.
  • проверка и тщательное тестирование перед сдачей, сделанной мной работы.
  • спокойное отношение к правкам, а также критике моей работы.

Список используемых технологий

  • HTML5, CSS3,  Bootstrap 4, JavaScript, AJAX, JSON.
  • Photoshop, Illustrator, xDesign