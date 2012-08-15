Viktoriia_Kiev

Виктория Белина Viktoriia_KievViktoriia_Kiev
43 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Рерайт, копирайт. Дети, собаки.
Образование: КНУ Тараса Шевченко
Последнее место работы: 2005 – 2012 Издательский Дом " Бурда"
Рерайт, копирайт текстов на тему: дети, здоровье, красота, психология, мода, путешествия, автомобили, животные. Планирование и тематическое наполнение номера согласно рубрикам , подбор иллюстраций, вычитка текстов.
Имею большой опыт в содержании, воспитании собак, кошек и других домашних животны.
Собаки - самое огромное увлечение в моей жизни. Два года работала в издании, которое посвящено собакам.
С огромным удовольствием буду работать на сайте, который посвящен животным, пишу тексты от души, отлично разбираюсь в породах и всех вопросах, которые связаны с собаками.