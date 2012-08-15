Viktoriia_Kiev

Рерайт, копирайт. Дети, собаки.

Образование: КНУ Тараса Шевченко

Последнее место работы: 2005 – 2012 Издательский Дом " Бурда"

Рерайт, копирайт текстов на тему: дети, здоровье, красота, психология, мода, путешествия, автомобили, животные. Планирование и тематическое наполнение номера согласно рубрикам , подбор иллюстраций, вычитка текстов.

Имею большой опыт в содержании, воспитании собак, кошек и других домашних животны.

Собаки - самое огромное увлечение в моей жизни. Два года работала в издании, которое посвящено собакам.

С огромным удовольствием буду работать на сайте, который посвящен животным, пишу тексты от души, отлично разбираюсь в породах и всех вопросах, которые связаны с собаками.