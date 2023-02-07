Viktoriia_Nehrut

Вікторія Viktoriia_Nehrut

 
32 годаУкраина/Измаил
год на фриланс-бирже
Была
год назад
SMM спеціаліст

SMM спеціаліст, керуюча бізнес-аккаунтом Instagram. 

м. Ізмаїл, Україна | 31 рік


01.2023р і по т. ч. - Фріланс

  • Створення логотипів, шапки профілю, рубрик хайлайтс. 

  • Маркетингова стратегія (аналіз конкурентів і цільової аудиторії). 

  • Візуал для Instagram. 

  • Контент-план для постів

 та сторіс. 

  • Просування через таргет, креативи, аналіз. 


11. 2022-01.2023р - закінчила курси "Керуючий бізнес-аккаунтом Instagram". 


12.2020-11.2022р. - декретна відпустка. 


06.2019р-12.2020р - заступник керуючого магазином Фокстрот. 


10.2018р-06.2019р - керуюча магазином Алло. 


04.2018-10.2018р - заступник керуючого магазином Алло. 


10.2017-04.2018р - продавець консультант в магазині Алло. 


Контакти:

т. 0953255901 

ел.почта: [email protected] 

Instagram: https://instagram.com/viktoriia_nehrutsa?igshid=YmMyMTA2M2Y=