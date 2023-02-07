Viktoriia_Nehrut

SMM спеціаліст, керуюча бізнес-аккаунтом Instagram.
м. Ізмаїл, Україна | 31 рік
01.2023р і по т. ч. - Фріланс
Створення логотипів, шапки профілю, рубрик хайлайтс.
Маркетингова стратегія (аналіз конкурентів і цільової аудиторії).
Візуал для Instagram.
Контент-план для постів
та сторіс.
Просування через таргет, креативи, аналіз.
11. 2022-01.2023р - закінчила курси "Керуючий бізнес-аккаунтом Instagram".
12.2020-11.2022р. - декретна відпустка.
06.2019р-12.2020р - заступник керуючого магазином Фокстрот.
10.2018р-06.2019р - керуюча магазином Алло.
04.2018-10.2018р - заступник керуючого магазином Алло.
10.2017-04.2018р - продавець консультант в магазині Алло.
Контакти:
т. 0953255901
ел.почта: [email protected]
Instagram: https://instagram.com/viktoriia_nehrutsa?igshid=YmMyMTA2M2Y=