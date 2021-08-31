Viktoriia_elm

Таргетинг - FB, Instagram, базовая аналитика, создание лендинга

Начинающий digital-маркетолог, прохожу обучение в сильной школе маркетинга MaEd, прохожу практику с фотографом.

Мной создан сайт на Тильде, без продвижения и оптимизации фотограф получил 2 оплаченные заявки за 2 недели после запуска.

Что предлагаю:

- Создать эффективную посадочную страницу,

- Установить и настроить аналитику на сайт (Яндекс.Метрика),

- Настроить рекламу в Facebook и Instagram,

- При необходимости настроить рекламу в ВК и MyTarget.