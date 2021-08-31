Viktoriia_elm

Виктория Горкина-Элмакиас Viktoriia_elmViktoriia_elm
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Таргетинг - FB, Instagram, базовая аналитика, создание лендинга
Начинающий digital-маркетолог, прохожу обучение в сильной школе маркетинга MaEd, прохожу практику с фотографом.
Мной создан сайт на Тильде, без продвижения и оптимизации фотограф получил 2 оплаченные заявки за 2 недели после запуска.
Что предлагаю:
- Создать эффективную посадочную страницу,
- Установить и настроить аналитику на сайт (Яндекс.Метрика),
- Настроить рекламу в Facebook и Instagram,
- При необходимости настроить рекламу в ВК и MyTarget.
Действие аккаунта приостановлено!