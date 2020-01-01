Иллюстратор, дизайнер GVV Studio
Я — фрилансер по части иллюстрации, рисунка, разработки и дизайна логотипов отрисовки кнопок и иконок,бекграундов для игр на мобильные устройства.
Имею опыт работы в данных сверах.
Работа происходит по следующей схеме:
1. Обсуждение проекта
(если проект связан с иконками (или подобным) — тестовая иконка будет выполнена бесплатно)
2. Выбор исполнителем
3. Предоплата 40–50%
4. Выполнение работы
5. Показ
6. Правки / утверждение
7. Полный рассчет
8. Получение исходников
9. Обоюдный обмен отзывами
Работа в субботу и воскресенье обсуждается персонально.
Работаю в
- Adobe Illustrator
- Приватбанк
- Сбербанк России
Портфолио
- GVV-Riders Adobe Photoshop968 просмотров
- Cute magician the little man dwarf Adobe Photoshop528 просмотров
- Cute rprotein Otter cutie killer Adobe Photoshop450 просмотров
- Momo Toon зверек пушистик359 просмотров
- Raccoon gambler325 просмотров
- Mutated insect890 просмотров
- Helloween1010 просмотров
- Horror face302 просмотра
- Flat icon Vector357 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
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$10/час
от $10от 7 дней
#441
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
#3061