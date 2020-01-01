Viktorius16

Виктор Viktorius16

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Иллюстратор, дизайнер GVV Studio

Я — фрилансер по части иллюстрации, рисунка, разработки и дизайна логотипов отрисовки кнопок и  иконок,бекграундов  для  игр на мобильные  устройства. 

Имею опыт  работы в  данных  сверах. 

Работа происходит по следующей схеме:

1. Обсуждение проекта

(если проект связан с иконками (или подобным) — тестовая иконка будет выполнена бесплатно)

2. Выбор исполнителем

3. Предоплата 40–50%

4. Выполнение работы

5. Показ

6. Правки / утверждение

7. Полный рассчет

8. Получение исходников

9. Обоюдный обмен отзывами

Работа в субботу и воскресенье обсуждается персонально.

Работаю в

Оплата:

Портфолио

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
#441
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
#3061