Viktoriya-Wlad

Уникальные тексты различной тематики в точном соответствии с техническим заданием, качественно и в срок

Образование

Высшее юридическое образование по специальности правоведение. .

Школа востребованных интернет -профессий "Profi Internet" по специальности копирайтер

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Опыт﻿:

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начальный копирайта и рерайта

написания текстов различного содержания более четверти века;

многолетней юридической деятельности в разных сферах;

в банковской сфере.

Навыки и умения:

копирайтинг;

рерайтинг;

сэо-тексты

Мое кредо:

Делай хорошо или не берись вообще.

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