Viktoriya-Wlad

Виктория Viktoriya-Wlad

 
64 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Уникальные тексты различной тематики в точном соответствии с техническим заданием, качественно и в срок

Образование 

  • Высшее юридическое образование по специальности правоведение.
  • Школа востребованных интернет -профессий "Profi  Internet" по специальности копирайтер

﻿

Опыт﻿:

﻿

  • начальный копирайта и рерайта
  • написания текстов различного содержания более четверти века;
  •  многолетней юридической деятельности в разных сферах;
  • в банковской сфере.

Навыки и умения:

  • копирайтинг;
  • рерайтинг;
  • сэо-тексты

Мое кредо:

Делай хорошо или не берись вообще.

﻿