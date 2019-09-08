Viktoriya-Wlad

Уникальные тексты различной тематики в точном соответствии с техническим заданием, качественно и в срок
Образование
- Высшее юридическое образование по специальности правоведение..
- Школа востребованных интернет -профессий "Profi Internet" по специальности копирайтер
Опыт:
- начальный копирайта и рерайта
- написания текстов различного содержания более четверти века;
- многолетней юридической деятельности в разных сферах;
- в банковской сфере.
Навыки и умения:
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- сэо-тексты
Мое кредо:
Делай хорошо или не берись вообще.
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