Viktoriya0205

Разработка веб-дизайна в Figma

Меня зовут Виктория, я Веб-дизайнер и хочу стать востребованным специалистом в этой области. Дизайном интересуюсь давно и уже окончила курс по направлению Web-design в школе дизайна Contented, где успешно сдала дипломную работу.

Я хочу продвигать сайты, с которыми буду работать и делать более современную графику. Я часто слежу за трендами и знаю, как лендинг выглядит стильно, а какой не привлекает своим юзабилити. Знаю такие программные обеспечения как Figma, Adobe Photoshop, Adobe Effects.

В мои компетенции входят умение сочетать шрифты, цветовую палитру и нужную графику. Для меня главное-минимализм, но и умение правильно его организовывать. На данный момент я еще не умею делать вёрстку, однако умею грамотно преподнести материал тому, кто умеет верстать сайты и самому заказчику. Организовывая рабочий процесс в Figma, я всегда размещаю этапы на отдельных страницах.

Портфолио (страница на Behance): https://www.behance.net/74079cca