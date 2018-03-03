Viktoriya1090

Сметчик удаленно. Разовые заказы.

Умение читать чертежи, подсчет объемов общестроительных работ, знание ФЕР, ТЕР, ТССЦ, знание сметной программы Гранд- Смета, КС-2, КС-3.

Уверенный пользователь: Word, AutoCad, PDF, Excel.

О себе: Трудолюбие, пунктуальность, активность, нацеленность на результат, огромное желание работать и развиваться в сфере своей специальности.

Имеется личный транспорт и водительское удостоверение категории В.

Так же, имеется возможность выполнять разовые сметы, по любым вашим документам, цена зависит от объема работ, цена договорная.