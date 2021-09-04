ViktoriyaDes

Привет!

Меня зовут Пахомова Виктория.

На данный момент я студент на факультете промышленного дизайна. Также активно занимаюсь графических дизайном.

Мои возможности:

- Создание логотипов (разработка, подготовка к печати)

-Создание брендбуков/гайдбуков

- Оформление инстаграма

- Оформление полиграфической продукции

- Создание презентаций

- Создание собственных MOCKUPs

- Создание иллюстраций

Более подробно вы можете познакомиться с моими работами на:

https://www.instagram.com/homchikvika/?hl=ru