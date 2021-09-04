ViktoriyaDes

Виктория Пахомова ViktoriyaDesViktoriyaDes
22 годаРоссия/Таганрог
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет!
Меня зовут Пахомова Виктория.
На данный момент я студент на факультете промышленного дизайна. Также активно занимаюсь графических дизайном.
Мои возможности:
- Создание логотипов (разработка, подготовка к печати)
-Создание брендбуков/гайдбуков
- Оформление инстаграма
- Оформление полиграфической продукции
- Создание презентаций
- Создание собственных MOCKUPs
- Создание иллюстраций
Более подробно вы можете познакомиться с моими работами на:
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