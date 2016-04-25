Viktoriya_Ice

Стихи на заказ! Статьи, сценарии, оды, реклама, акростих и др. Качество!

Пишу интересно, грамотно. Сотрудничаю с рекламными,а также ивент-агенствами. Пишу слоганы, тексты к рекламным аудиороликам, сценарии, номера для пародистов, даю песням "новую жизнь".

При составлении индивидуальных стихотворных поздравлений использую правило: максимум информации конкретно о поздравляемом, минимум "воды". Человек с радостью узнаёт себя, слышит интересные факты о себе и случаи из жизни.

Основным "ингредиентом" моих работ является остроумие.Шутка должна быть яркой, но не обидной и не пошлой.

6 лет работы на просторах интернета. Отличные отзывы.

Буду рада конкретным предложениям! И сотрудничеству с Вами!

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