Viktors198086

Юрист

Юрист в области гражданского права, подготовка исковых заявлений, представительство в суде общей юрисдикции и Арбитражном суде (при необходимости). Ведение претензионной работы. Специализация Гражданско-правовые отношения, трудовое право, семейное право, корпоративное право. Сопровождение работы юридических лиц и ИП. Подготовка, проверка договоров и иных корпоративных документов.