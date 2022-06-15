Viktors198086

Виктор Viktors198086

 
43 годаРоссия/Нижневартовск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Юрист

Юрист в области гражданского права, подготовка исковых заявлений, представительство в суде общей юрисдикции и Арбитражном суде (при необходимости). Ведение претензионной работы. Специализация Гражданско-правовые  отношения, трудовое право, семейное право, корпоративное право. Сопровождение работы юридических лиц и ИП. Подготовка, проверка  договоров и иных корпоративных документов.