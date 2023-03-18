ViktoryiaSeagull

Виктория ViktoryiaSeagullViktoryiaSeagull
28 летБеларусь/Гродно
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Начинающий копирайтер и наборщик текстов с огромным желанием работать готов помочь Вам в решении Ваших проблем качественно и в указанные сроки.
Имею высшее техническое образование, что является отличным подспорьем в написании статей, комментариев и текстов на инженерную и техническую тематику, а любовь к чтению классиков русской и зарубежной литературы – на любые темы, интересующие Вас.
Написание курсовых и дипломных работ приучило к правильному и аккуратному оформлению набранных текстов, формул и таблиц. Работа в проектной и строительной сфере научила обработке больших объемов информации и ее правильному систематизированию.
Буду рада сотрудничеству.
Я против войны в Украине!