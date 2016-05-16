Vikusik777

Наполнение сайтов контентом, публикация новостей, статей, в том числе в соц. сетях!

Высшее образование (Инженер), работала в крупных строительных компаниях.

Уверенный пользователь AutoCAD и Fotoshop

Услуги:– Наполнение сайтов любой направленности контентом– Поиск и обработка изображений – Написания статей и новостей для сайта (в том числе в различных соц.сетях)

Skype: viktoria_bars

Email: [email protected]