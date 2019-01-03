Vikvpopov

Виктор Vikvpopov

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Консультирование спортсменов при трудоустройстве в спортивные любительские, профессиональные клубы, юридические консультации по спортивному праву.

            1). Консультации спортсменам, тренерам при трудоустройстве в любительские, профессиональные спортивные клубы России, за рубеж. (виды спорта, как мужские, так и женские - футбол, мини футбол, хоккей, хоккей на траве, гандбол, баскетбол, волейбол, регби)

            2). Представление интересов спортсменов, тренеров при трудоустройстве в любительские спортивные клубы, при подписании контрактов с профессиональными спортивными клубами России и за рубежом (виды спорта, как мужские, так и женские - футбол, мини футбол, хоккей, хоккей на траве, гандбол, баскетбол, волейбол, регби).                                               3). Поиск вариантов трудоустройства для спортсменов и тренеров в спортивных любительских и профессиональных клубах России и за рубежом.   (виды спорта, как мужские, так и женские - футбол, мини футбол, хоккей, хоккей на траве, гандбол, баскетбол, волейбол, регби)

           4). Юридические консультации по спортивным регламентам, консультирование при взыскании задолженностей со спортивных любительских и профессиональных клубов России, с зарубежных клубов, так и взыскание задолженностей (по всем видам спорта).  

          5). Организация и проведение просмотровым учебно-тренировочных сборов в Сербии, Боснии и Герцеговине.  (виды спорта, как мужские, так и женские - футбол, мини футбол, гандбол, баскетбол, волейбол ).