Консультирование спортсменов при трудоустройстве в спортивные любительские, профессиональные клубы, юридические консультации по спортивному праву.

1). Консультации спортсменам, тренерам при трудоустройстве в любительские, профессиональные спортивные клубы России, за рубеж. (виды спорта, как мужские, так и женские - футбол, мини футбол, хоккей, хоккей на траве, гандбол, баскетбол, волейбол, регби)

2). Представление интересов спортсменов, тренеров при трудоустройстве в любительские спортивные клубы, при подписании контрактов с профессиональными спортивными клубами России и за рубежом (виды спорта, как мужские, так и женские - футбол, мини футбол, хоккей, хоккей на траве, гандбол, баскетбол, волейбол, регби). 3). Поиск вариантов трудоустройства для спортсменов и тренеров в спортивных любительских и профессиональных клубах России и за рубежом. (виды спорта, как мужские, так и женские - футбол, мини футбол, хоккей, хоккей на траве, гандбол, баскетбол, волейбол, регби)

4). Юридические консультации по спортивным регламентам, консультирование при взыскании задолженностей со спортивных любительских и профессиональных клубов России, с зарубежных клубов, так и взыскание задолженностей (по всем видам спорта).

5). Организация и проведение просмотровым учебно-тренировочных сборов в Сербии, Боснии и Герцеговине. (виды спорта, как мужские, так и женские - футбол, мини футбол, гандбол, баскетбол, волейбол ).