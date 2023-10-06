Профессиональный переводчик испанского (носитель языка), румынского (также) + английского языков! Копирайтинг и SEO на испанском и румынском

Имеется 4-х летний опыт написания уникальных статей на испанском, румынском и английском будучи

носителем испанского и румынского языка с учетом, а также с исследованием тематики.

Не забывая того что я профессиональный переводчик с дипломом и опытом долгого

проживания в Испании и Румынии. Теперь занимаюсь и озвучкой видео, а также субтитрами!

Способность писать тексты быстро, грамотно и интересно как на испанском, румынском так и английском

языках. Также тексты на английском может пересмотреть реальный носитель с

Штатов, но за это тарифы слегка могут подпрыгнуть) Имеется знание принципов и

инструментов SEO, а читабельность мой самый главный плюс. Считаю, что слишком дешево почти всегда выходит дорого, если

считать время и "энергозатраты".

Что же я предлагаю:

Написание статей и контента или профессиональный перевод почти любой тематики и сложности на языках, указанных выше. Раскрутка

сайта, по надобности подключение Google Ads и Analitycs и приготовление текстов под Google Ads. Написание контента на испанском, румынском и английском языках (соответственно русского и

украинского) по всевозможным тематикам. Локализация сайтов и программного

обеспечения. Транскреация (творческий перевод).

Написание SEO текстов и статей.

Рерайтинг.

Пост-редактура ипроверка, анализ написанных текстов.

Помощь в обеспечении инфраструктуры на испаноязычных и румынскоговорящих рынках.

Также, 2 года, как веду свой собственный сайт и блог (4 года) на испанском языке, где иногда публикую

авторские статьи на различные темы: https://pensadores.live и на русском https://spanishtranslators.top/

Блог не выставлен, так как является личного характера. Если интересно покажу.

Имеются профили как на бурж платформах по копирайту и переводам, так и на наших, например: https://freelancehunt.com/freelancer/Viliaman.html

Теперь ВНИМАНИЕ:

Скидка первым 10-ти клиентам!!!

Еще кое-что о себе:

Конечно же выполняю работу в оговоренные сроки. С радостью проконсультирую или дам совет по поводу

испанского или румынского рынков в целом. Всегда иду навстречу клиенту.

Если нужны примеры работ,с радостью покажу в личной переписке, это особенно потому что они стоят под

другими именами и обычно часто подписываю договор о неразглашенности.

Цены:

Написание читабельных статей или контента: 1 К - от 3 $.

Рерайт: 1 К - от 2,5 $.

Переводы - от 0,02 $ заслово, в зависимости от тематики и сложности.

Пост-редактура - от 0,01$ за слово.

Остальные услуги обсуждаются индивидуально.

Контакты:

ЛС

Skype: vilia132,Telegram: @viotiki

Дополнительные навыки:

владение компьютером – опытный пользователь (CAT Tools, Smarcat, SDL Trados, Memo Q, Word, Excel, Wordpress, Spanish SEO, Google Analitics, Google Adwords, CAT Tools, Memsource, Google Docs и др.)

– опытный пользователь (CAT Tools, Smarcat, SDL Trados, Memo Q, Word, Excel, Wordpress, Spanish SEO, Google Analitics, Google Adwords, CAT Tools, Memsource, Google Docs и др.) иностранные языки – испанский (владение на уровне носителя (устно, письменно)+ бизнес уровень (деловой испанский), английский (свободно устно, письменно), румынский (устно, письменно).

– испанский (владение на уровне носителя (устно, письменно)+ бизнес уровень (деловой испанский), английский (свободно устно, письменно), румынский (устно, письменно). водительские права – категория "В"

ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в

команде, пунктуальность, самостоятельность.

Увлечения:

философия, история, психология, классическая литература.