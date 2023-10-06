Имеется 4-х летний опыт написания уникальных статей на испанском, румынском и английском будучи
носителем испанского и румынского языка с учетом, а также с исследованием тематики.
Не забывая того что я профессиональный переводчик с дипломом и опытом долгого
проживания в Испании и Румынии. Теперь занимаюсь и озвучкой видео, а также субтитрами!
Способность писать тексты быстро, грамотно и интересно как на испанском, румынском так и английском
языках. Также тексты на английском может пересмотреть реальный носитель с
Штатов, но за это тарифы слегка могут подпрыгнуть) Имеется знание принципов и
инструментов SEO, а читабельность мой самый главный плюс. Считаю, что слишком дешево почти всегда выходит дорого, если
считать время и "энергозатраты".
Что же я предлагаю:
Написание статей и контента или профессиональный перевод почти любой тематики и сложности на языках, указанных выше. Раскрутка
сайта, по надобности подключение Google Ads и Analitycs и приготовление текстов под Google Ads. Написание контента на испанском, румынском и английском языках (соответственно русского и
украинского) по всевозможным тематикам. Локализация сайтов и программного
обеспечения. Транскреация (творческий перевод).
Написание SEO текстов и статей.
Рерайтинг.
Пост-редактура ипроверка, анализ написанных текстов.
Помощь в обеспечении инфраструктуры на испаноязычных и румынскоговорящих рынках.
Также, 2 года, как веду свой собственный сайт и блог (4 года) на испанском языке, где иногда публикую
авторские статьи на различные темы: https://pensadores.live и на русском https://spanishtranslators.top/
Блог не выставлен, так как является личного характера. Если интересно покажу.
Имеются профили как на бурж платформах по копирайту и переводам, так и на наших, например: https://freelancehunt.com/freelancer/Viliaman.html
Теперь ВНИМАНИЕ:
Скидка первым 10-ти клиентам!!!
Еще кое-что о себе:
Конечно же выполняю работу в оговоренные сроки. С радостью проконсультирую или дам совет по поводу
испанского или румынского рынков в целом. Всегда иду навстречу клиенту.
Если нужны примеры работ,с радостью покажу в личной переписке, это особенно потому что они стоят под
другими именами и обычно часто подписываю договор о неразглашенности.
Цены:
Написание читабельных статей или контента: 1 К - от 3 $.
Рерайт: 1 К - от 2,5 $.
Переводы - от 0,02 $ заслово, в зависимости от тематики и сложности.
Пост-редактура - от 0,01$ за слово.
Остальные услуги обсуждаются индивидуально.
Контакты:
ЛС
Skype: vilia132,Telegram: @viotiki
Дополнительные навыки:
- владение компьютером – опытный пользователь (CAT Tools, Smarcat, SDL Trados, Memo Q, Word, Excel, Wordpress, Spanish SEO, Google Analitics, Google Adwords, CAT Tools, Memsource, Google Docs и др.)
- иностранные языки – испанский (владение на уровне носителя (устно, письменно)+ бизнес уровень (деловой испанский), английский (свободно устно, письменно), румынский (устно, письменно).
- водительские права – категория "В"
команде, пунктуальность, самостоятельность.
Увлечения:
философия, история, психология, классическая литература.
Портфолио
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