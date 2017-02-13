Плох тот рекламщик, который не мечтает стать клиентом
Опыт работы в сфере дизайна 5 лет.
2 года в компании по изготовлению смазочных материалов.
У меня можно заказать логотип, фирменный стиль, упаковку, этикетку, баннер, билборд, ситилайт, флаер, календарь, буклет, брошуру, визитку, иллюстрацию, персонажа, и брендирование всего что лежит, стоит и ездит.
С удовольствием рассмотрю что либо новое для себя.
Портфолио
- Календарь Леонардо Да Винчи175 просмотров
- Борды для стеклоомывающей жидкости200 просмотров
- Плакат Транском193 просмотра
- Флаера для Тату салона1235 просмотров
- Плакат MAKE UP275 просмотров
- Плакаты Deva145 просмотров
- Logo JO203 просмотра
- Логотип Ve An215 просмотров