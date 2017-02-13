Плох тот рекламщик, который не мечтает стать клиентом

Опыт работы в сфере дизайна 5 лет.

2 года в компании по изготовлению смазочных материалов.

У меня можно заказать логотип, фирменный стиль, упаковку, этикетку, баннер, билборд, ситилайт, флаер, календарь, буклет, брошуру, визитку, иллюстрацию, персонажа, и брендирование всего что лежит, стоит и ездит.

С удовольствием рассмотрю что либо новое для себя.