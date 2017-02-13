Vilivong

Станислав Киреев Vilivong

 
32 годаУкраина/Бердянск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Плох тот рекламщик, который не мечтает стать клиентом

Опыт работы в сфере дизайна 5 лет.

2 года в компании по изготовлению смазочных материалов.

У меня можно заказать логотип, фирменный стиль, упаковку, этикетку, баннер, билборд, ситилайт, флаер, календарь, буклет, брошуру, визитку, иллюстрацию, персонажа,  и брендирование всего что лежит, стоит и ездит. 

С удовольствием рассмотрю что либо новое для себя.

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