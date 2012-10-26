Меня зовут Петр. Я занимаюсь профессиональной разработкой прикладного и системного ПО на языках С++ и Objective Pascal (Delphi) более 5 лет. Моего опыта и знаний хватит для решения большинства поставленных задач. Я трезво оцениваю свои возможности и не берусь за проекты в завершении которых не уверен на 100%. Готов уделять работе 25, 30 часов в неделю (3 часа в будние дни и 6 часов в выходные). Связаться со мной можно по указанным здесь контактам.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Пётр - отличный специалист по инсталляторам MSI. Вместо того чтобы выполнять проект, он просто провел мне небольшой ликбез по особенностям инсталляторов и оказалось что и программировать даже не надо =). Дальше я уже справился сам. 10 баллов. Большое спасибо. Обязательно еще обращусь.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик
Системное программирование
1 отзыв
от $3000
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
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от $2000
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Мобильные приложения
нет отзывов
от $2000
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $2000
от 1 дня
нет рейтинга