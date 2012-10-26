Меня зовут Петр. Я занимаюсь профессиональной разработкой прикладного и системного ПО на языках С++ и Objective Pascal (Delphi) более 5 лет. Моего опыта и знаний хватит для решения большинства поставленных задач. Я трезво оцениваю свои возможности и не берусь за проекты в завершении которых не уверен на 100%. Готов уделять работе 25, 30 часов в неделю (3 часа в будние дни и 6 часов в выходные). Связаться со мной можно по указанным здесь контактам.