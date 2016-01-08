ICQ: 495294939
Skype: Viloner
e-mail: [email protected]
Специализация: Прикладное и системное программирование, базы данных, Web-разработка.
Опыт работы: 4 года
Стоимость часа работы: $7
Стоимость месяца работы: $1000
– Прикладные и системные программы, при разработке которых применяется С++/C#.
– На платформе Windows: VC++, Microsoft C#, MFC, STL, WinAPI, ActiveX/COM, CLI, .NET.
– Кроссплатформенные разработки: Sybase PowerBuilder 8, Microsoft Visual Studio 2003-2008 with C#.
– Базы данных MS SQL Server 2000, Access 2000-2007, FireBird, Sybase SQL Anywhere 7
– Разработка сайтов под ключ.
Дополнительные навыки:
– Работа с bugtracker системой Mantis.
Знание языков
• свободно русский, украинский, английский на уровне чтения тех. док.
• родной язык русский.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
• Знания на профессиональном уровне: Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio 2003-2008 Team, Microsoft Source Safe 6, TortoiseSVN, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional, Sybase PowerBuilder 8, Sybase SQL Anywhere 7.