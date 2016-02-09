Анастасия Зыкова Vilverin_vVilverin_v
32 годаРоссия/Чайковский
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Мое портфолио - http://portfolios.ru/vilverin
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Портфолио
- Несколько примеров дизайна мобильных приложений201 просмотр
- Верстка прайса176 просмотров
- Цитрусы156 просмотров
- Полигональные иллюстрации193 просмотра
- Дизайн-студия "Click"130 просмотров
- Флаеры и баннеры "Юта-Тур"726 просмотров
- Дисконтные карты222 просмотра
- Индивидуальная визитка842 просмотра
- Сертификат "Юта-Тур"193 просмотра
- Экодомстрой138 просмотров
- Визитка "Велла"281 просмотр
- Фирменные сувениры136 просмотров