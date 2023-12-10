Кратко о моем дизайне - мания, эргономика и стиль

Здравствуйте, меня зовут Влад, на бирже weblancer я новичок, но в дизайне я уже более 5 лет. Люблю придумывать новые уникальные решения для решения каких либо задач без потери элементарных качеств дизайна таких как удобство или привлечение внимания. Всегда обучаюсь чему-то новому. Закончил курсы "ШАГ" по специальности графический дизайнер.

Чем я занимаюсь?

UX/UI дизайн мобильных приложений и сайтов

Дизайн Landing Page

Визуализация анимации сайтов и приложений

Оформление соц. сетей

Дизайн рекламных баннеров для размещения в интернете

Разработка логотипов

Дизайн визиток

Вы объясняете мне идею (в случае наличии таковой) и скидываете или составляем Тех. задание

Выясняем Целевую аудиторию вашего продукта/услуги

вашего продукта/услуги Концептирование/Прототипирование

В случае утверждения прототипа создаю Оформление дизайна

Демонстрация конечного результата, внесение правок (Количество правок неограниченное, так как мне важно чтоб мой дизайн полностью устраивал Вас и приносил нужный Вам результат), Утверждение.

+380983845359 - Telegram/Viber

+4368864658535 - WhatsApp

Профиль на Behance: behance.net/kasprik