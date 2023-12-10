Vinate

Влад Касприк Vinate

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Кратко о моем дизайне - мания, эргономика и стиль

Здравствуйте, меня зовут Влад, на бирже weblancer я новичок, но в дизайне я уже более 5 лет. Люблю придумывать новые уникальные решения для решения каких либо задач без потери элементарных качеств дизайна таких как удобство или привлечение внимания. Всегда обучаюсь чему-то новому. Закончил курсы "ШАГ" по специальности графический дизайнер.

Чем я занимаюсь?

  • UX/UI дизайн мобильных приложений и сайтов
  • Дизайн Landing Page
  • Визуализация анимации сайтов и приложений
  • Оформление соц. сетей
  • Дизайн рекламных баннеров для размещения в интернете
  • Разработка логотипов
  • Дизайн визиток
Рабочий процесс:

  • Вы объясняете мне идею (в случае наличии таковой) и скидываете или составляем Тех. задание
  • Выясняем Целевую аудиторию вашего продукта/услуги
  • Концептирование/Прототипирование
  • В случае утверждения прототипа создаю Оформление дизайна
  • Демонстрация конечного результата, внесение правок (Количество правок неограниченное, так как мне важно чтоб мой дизайн полностью устраивал Вас и приносил нужный Вам результат), Утверждение.
Контакты:

+380983845359 - Telegram/Viber

+4368864658535 - WhatsApp

Профиль на Behance: behance.net/kasprik