Кратко о моем дизайне - мания, эргономика и стиль
Здравствуйте, меня зовут Влад, на бирже weblancer я новичок, но в дизайне я уже более 5 лет. Люблю придумывать новые уникальные решения для решения каких либо задач без потери элементарных качеств дизайна таких как удобство или привлечение внимания. Всегда обучаюсь чему-то новому. Закончил курсы "ШАГ" по специальности графический дизайнер.
Чем я занимаюсь?
- UX/UI дизайн мобильных приложений и сайтов
- Дизайн Landing Page
- Визуализация анимации сайтов и приложений
- Оформление соц. сетей
- Дизайн рекламных баннеров для размещения в интернете
- Разработка логотипов
- Дизайн визиток
- Вы объясняете мне идею (в случае наличии таковой) и скидываете или составляем Тех. задание
- Выясняем Целевую аудиторию вашего продукта/услуги
- Концептирование/Прототипирование
- В случае утверждения прототипа создаю Оформление дизайна
- Демонстрация конечного результата, внесение правок (Количество правок неограниченное, так как мне важно чтоб мой дизайн полностью устраивал Вас и приносил нужный Вам результат), Утверждение.
+4368864658535 - WhatsApp
Профиль на Behance: behance.net/kasprik