Опыт работы 8 лет в SMM, контекстная реклама, дизайн. Владею Photoshop, делаю продающие баннеры, и рекламные материалы.

Добрый день. С удовольствием помогу Вам настроить качественную рекламную компанию с максимальным откликом пользователя. Работаю интернет-маркетологом 8 лет. Опыт работы во множестве тематик. Проведу аудит Вашего сайта (сообщества) и составлю маркетинговую стратегию учитывая Ваши пожелания и поставленные цели. Оптимизирую бюджет с максимальной эффективностью для получения конверсии. Отвечу на все Ваши вопросы. Буду рада сотрудничеству. Ирина 89516832006 или https://vk.com/irishkissss.