Четкая цель — первый шаг к любому достижению

Специалист по интернет-маркетингу

Skype: winniethepooh454

Опыт работы в SEO c 2013 года. Начинал с продвижения собственного информационного проекта. Накопленный опыт и знания помогли занять должность ведущего SEO в большом интернет издательстве и параллельно фрилансить.

С 2015 года понял, что успешное продвижение возможно только при комплексном подходе, поэтому начал изучение разных областей интернет-маркетинга. На данный момент освоил контекстную рекламу, аналитику и e-mail маркетинг.