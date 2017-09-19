Четкая цель — первый шаг к любому достижению
Специалист по интернет-маркетингу
Skype: winniethepooh454
Опыт работы в SEO c 2013 года. Начинал с продвижения собственного информационного проекта. Накопленный опыт и знания помогли занять должность ведущего SEO в большом интернет издательстве и параллельно фрилансить.
С 2015 года понял, что успешное продвижение возможно только при комплексном подходе, поэтому начал изучение разных областей интернет-маркетинга. На данный момент освоил контекстную рекламу, аналитику и e-mail маркетинг.
Портфолио
- Видимость и трафик ведомых порталов173 просмотра