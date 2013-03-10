Разработка. Php, javascript, mysql, C, C++. Только сложные проекты.

Каждая моя работа - авторская. Похожих нет. Потому интересуюсь только сложными проектами с большим количеством логики и требующими решения сложных задач, выдумки и креатива.

Сейчас работаю php+javascript+mysql. К работе на С/С++ в данном периоде времени - интереса нет.

Варианты сайтов визиток на друпале/джумле/вордпрессе и т.д. - не интересно вообще.

CMS - не люблю. Предпочитаю проекты, которые пишутся "с нуля".