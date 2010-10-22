Меня зовут Александра, и я рада приветствовать Вас на страницах моего резюме.

Предлагаю следующий список услуг:

- написание авторских статей (копирайт)

- переработка и изменение готовой статьи (рерайт)

- правка статей

- переводы с английского с последующим рерайтом

- художественные переводы с английского

Образование – бакалавр:

Гуманитарный институт. Практический психолог, педагог.

Полное среднее образование – историко-правоведческое направление.

Имею опыт написания статей, собственный стиль. Являюсь редактором ежемесячной студенческой газеты. Являюсь действующим председателем студенческого совета, имею опыт работы с нормативными документами, составления уставов и договоров. Неоднократно приходилось вести литературные игры и викторины, участвовать в них.

Опыт на литературном поприще - 4 года.

Свободно владею ПК, постоянный доступ в интернет, обладаю чувством ответственности, пунктуальна, грамотна, творческая личность. Страдаю легкой формой графомании :)

Благодарю за внимание.