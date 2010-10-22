Меня зовут Александра, и я рада приветствовать Вас на страницах моего резюме.
Предлагаю следующий список услуг:
- написание авторских статей (копирайт)
- переработка и изменение готовой статьи (рерайт)
- правка статей
- переводы с английского с последующим рерайтом
- художественные переводы с английского
Образование – бакалавр:
Гуманитарный институт. Практический психолог, педагог.
Полное среднее образование – историко-правоведческое направление.
Имею опыт написания статей, собственный стиль. Являюсь редактором ежемесячной студенческой газеты. Являюсь действующим председателем студенческого совета, имею опыт работы с нормативными документами, составления уставов и договоров. Неоднократно приходилось вести литературные игры и викторины, участвовать в них.
Опыт на литературном поприще - 4 года.
Свободно владею ПК, постоянный доступ в интернет, обладаю чувством ответственности, пунктуальна, грамотна, творческая личность. Страдаю легкой формой графомании :)
Благодарю за внимание.