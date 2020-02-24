Violetta_Design

Графический дизайнер со стажем

Привет! Меня зовут Виолетта, и я графический дизайнер! Работаю в сфере полиграфии всего 3 года, но при этом делаю крутой дизайн. Со мной не нужно беспокоится о цветовой системе и выпусках под обрез. Меня этому уже научили, я прекрасно знакома с подготовкой макета к печати и постпечатной обработке. Я предоставлю Вам макет уже готовый к печати, в нужном для Вас формате. И нет, конечно я не обманываю своих заказчиков. Первый набросок макета будет бесплатным, и Вам не нужно будет беспокоится о том, что дизайнер вдруг не подошёл а я уже ему заплатил. Оплата проходит после выполнения заказа, и после всего согласования работы предоставленной мной. Я честный дизайнер, и всегда готова к сотрудничеству)