Violli

Гость Violli

 
46 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Изготовление сайтов, флеш-презентаций, заставок, банеров, флеш-сайтов, интернет-магазинов, верстка (журналы, буклеты, отчеты, календари и т.д.), полная допечатная подготовка. Есть опыт работы с такими движками, как joomla, mambo, nuke, os-comerce, typo3 и т.д.

http://www.finchatton.co.uk

http://www.reklamacity.ru

http://www.victoria-mills.com

http://www.aladdin.ua

http://www.gumsintes.kiev.ua

http://www.kapitalinvest.com.ua

http://www.art-life.com.ua

http://www.ecofloor.ru

http://www.decorsad.com.ua

http://www.europe.com.ua

http://www.snab-info.com.ua

Joomla

  • Flash ролик с элементами управления

    $100

    Вот ссылка. Нужен такой же по-функционалу. Желательно киевский исполнитель http://www.scssofas.co.uk/Products/product_detail.asp?ProductID=499&amp;NAV=&amp;ProductLeather=False&amp;ProductFabric=True&amp;ProductStars=False&amp;ProductGroup=Broadway&amp;Standard=True# Нужно кликнуть по этому пункту меню "will it fit in my room?" (предварительно разблокируйте всплывающие окна)

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен сайт журнала на толковой CMS, дизайн есть!

    $200

    Нужен сайт журнала на толковой CMS (оптимизация для поисковиков, быструю, удобную в использовании, различные варианты выдачи информации - разделы, блоги и т.д. ). Очень желательно увидеть демо-пример работающей СMS. За выполненную в срок работу будет премия.

    Системы управления (CMS)17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка компонента CatalogC под Joomla

    $100

    Нужен программист РНР для доработки компонента: Есть компонент Доска Объявлений CataloC, ее нужно сделать коммерческой. Идея такова: 1) Пользователь регистрируется и дает объявление (Нужно сделать вывод формы регистрации в фронтенд ), после отправки данных формы юзеру отправляется счет для оплаты ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад