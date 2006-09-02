Вот ссылка. Нужен такой же по-функционалу. Желательно киевский исполнитель http://www.scssofas.co.uk/Products/product_detail.asp?ProductID=499&NAV=&ProductLeather=False&ProductFabric=True&ProductStars=False&ProductGroup=Broadway&Standard=True# Нужно кликнуть по этому пункту меню "will it fit in my room?" (предварительно разблокируйте всплывающие окна)
Изготовление сайтов, флеш-презентаций, заставок, банеров, флеш-сайтов, интернет-магазинов, верстка (журналы, буклеты, отчеты, календари и т.д.), полная допечатная подготовка. Есть опыт работы с такими движками, как joomla, mambo, nuke, os-comerce, typo3 и т.д.
http://www.kapitalinvest.com.ua
- $100Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужен сайт журнала на толковой CMS (оптимизация для поисковиков, быструю, удобную в использовании, различные варианты выдачи информации - разделы, блоги и т.д. ). Очень желательно увидеть демо-пример работающей СMS. За выполненную в срок работу будет премия.Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен программист РНР для доработки компонента: Есть компонент Доска Объявлений CataloC, ее нужно сделать коммерческой. Идея такова: 1) Пользователь регистрируется и дает объявление (Нужно сделать вывод формы регистрации в фронтенд ), после отправки данных формы юзеру отправляется счет для оплаты ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад