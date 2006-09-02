Нужен программист РНР для доработки компонента: Есть компонент Доска Объявлений CataloC, ее нужно сделать коммерческой. Идея такова: 1) Пользователь регистрируется и дает объявление (Нужно сделать вывод формы регистрации в фронтенд ), после отправки данных формы юзеру отправляется счет для оплаты ...