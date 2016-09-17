Дизайнер
DeviantArt: http://viosers.deviantart.com/
VK #1: https://vk.com/id124037319
VK #2: https://vk.com/id380599680
Group: https://vk.com/abarts
Портфолио
- Арт728 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 часа
#73
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 часа
#90
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#96
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$1/час
от $3от 2 часов
#190
Дизайн продукции
нет отзывов
$2/час
от $4от 3 часов
#244
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 часа
#430
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $3от 2 часов
#565
Обработка фотографий
нет отзывов
$1.5/час
от $3от 1 часа
#846