Являюсь носителем англ языка и сотрудничаю с носителями нем и франц языков

Жил в Англии 4 года, хорошо знаю техническую, IT и медицинскую сферы. Так же сотрудничаю с другими носителями языков, таких как: немецкий,французский и английский.

Преимущества моих услуг по сравнению с другими фрилансерами и бюро переводов:

1. По сравнению с переводчиком, мои услуги гораздо качественнее и более шире, т.к. я знаю особенности языка, его речевых оборотов и профессионального сленга, который зачастую присутствует в неадаптированном для других языков материале.

2. Бюро переводов - это зачастую лотерея, так как основной упор делается на количество заказов а не на качество их выполнения. Будучи одним из штатных переводчиков, я наблюдал огромную текучесть кадров. Никогда не знаешь в чьи руки попадет ваш заказ. Хорошо если это окажется толковый переводчик, а если нет? Я же ставлю на первое место качество и выполнение работы в срок. Для человека жившего в Англии и работавшего в Украине переводчиком, эта задача более чем выполнима.

Я так же сотрудничаю с несколькими носителями других языков, перечисленными ранее. Это добросовестные переводчики знающие свое дело. Доверить свой заказ нам, носителям языка, работающим фрилансерами - переводчиками, пожалуй самое выгодное решение. Так как никто не может перевести текст с одного языка на другой лучше, чем человек для которого оба языки родные.

Работаю только с переводами текстов технической, медицинской и литературной тематики. Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество с будущими заказчиками!