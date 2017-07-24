По профессии журналист. Работала на телевидении корреспондентом и редактором отдела полит. программ. Огромный опыт в записи и расшифровке аудио файлов. Написание сценариев к видео роликам. Есть опыт в рерайте и корректировании (редактировании) текстов. Имею первое среднее медицинское образование, что позволяет легко писать тексты на данную тематику. В совершенстве владею украинским и русским языками. Посещала всевозможные проф. тренинги. В начале 2017 года закончила курсы "Основы писательского мастерства". Временами пишу о путешествиях, в которых нахожу себя. Занимаюсь йогой и смотрю на мир широко открытыми глазами.

Буду рада плодотворному сотрудничеству с профессионалами в мире фриланса.