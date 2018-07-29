Евгений Вираховский VirakhovskyVirakhovsky
32 годаРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Планируете проект? Давайте сделаем его вместе!
Вираховский Евгений, профессиональная разработка и продвижение сайтов для бизнеса, контекстная реклама, SMM, SEO, графический и веб дизайн. Яркие примеры моих работ смотрите на Behance: https://www.behance.net/virakhovsky
Телефон: +7 (919) 381-17-86 (Telegram, WhatsApp, viber) Skype: [email protected] (Евгений Вираховский)
Хорошего дня/вечера! :)
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Портфолио
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- Дизайн landing page для жилого комплекса116 просмотров
- Дизайн сайта визитки, сервиса по сертификации111 просмотров
- Логотип для кофейни. "Сoffee lab"122 просмотра