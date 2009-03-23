Кустова Клавдия

Дата рождения: 22 января 1990г

e-mail: [email protected]

Образование:

+ Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП), 1 курс, специальность – менеджер, дневная форма обучения (2007г. - 2012г.)

+ Лингвоцентр АВС изучение английского, уровень Pre-Intermediate

+ Государственное Общеобразовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Иркутский институт повышения квалификации», курсы Flash-технологий и flash-анимации

Увлечения:

- Интернет

- Психология

- Фотография

- История искусств

- История страны и области

Навыки:

Компьютер: программы Microsoft Office PowerPoint; Microsoft Office Word, Excel, Интернет, Photoshop, Flash,

О себе:

Усидчивая, много времяни провожу в интернете(более 5 часов в день), интересуюсь искусством, музыкой, фотографией. В будущем планирую заняться управленческой деятельностью, поэтому изучаю психологию, экономику, занимаюсь самосовершенствованием (расширением собственных навыков).