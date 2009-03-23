Кустова Клавдия
Дата рождения: 22 января 1990г
e-mail: [email protected]
Образование:
+ Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП), 1 курс, специальность – менеджер, дневная форма обучения (2007г. - 2012г.)
+ Лингвоцентр АВС изучение английского, уровень Pre-Intermediate
+ Государственное Общеобразовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Иркутский институт повышения квалификации», курсы Flash-технологий и flash-анимации
Увлечения:
- Интернет
- Психология
- Фотография
- История искусств
- История страны и области
Навыки:
Компьютер: программы Microsoft Office PowerPoint; Microsoft Office Word, Excel, Интернет, Photoshop, Flash,
О себе:
Усидчивая, много времяни провожу в интернете(более 5 часов в день), интересуюсь искусством, музыкой, фотографией. В будущем планирую заняться управленческой деятельностью, поэтому изучаю психологию, экономику, занимаюсь самосовершенствованием (расширением собственных навыков).