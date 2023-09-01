Virtu_Maks

Cоздам качественный и удобный сайт.
- Качество работы. Имею опыт работы в вёрстке и могу сверстать качественный, полностью адаптивный сайт
- Натяжка вёрстки на WordPress. Перенос сайта на CMS WordPress, что позволит без знаний программирования и трудностей менять абсолютно весь контент на сайте.
- Сроки. Выполнение заказа в оптимальные сроки.
- Надёжность. Работаю без предоплат.
- Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить сразу
- довожу дело до конца
- стремление не нарушать сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Специфика работ:
- Адаптивность, отзывчивость, кроссбраузерность, валиднось сайтов/лендингов
- Верстка макетов из PSD, Figma, Adobe XD
- CSS3\JS анимация сайтов
- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ, Pixel Perfect.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/VirtuMaks27
Образование:
- Высшее техническое.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
* окончательное решение по предоплате принимается при согласовании с заказчиком