Virtu_Maks

Cоздам качественный и удобный сайт.

Качество работы. Имею опыт работы в вёрстке и могу сверстать качественный, полностью адаптивный сайт

Натяжка вёрстки на WordPress. Перенос сайта на CMS WordPress, что позволит без знаний программирования и трудностей менять абсолютно весь контент на сайте.

Сроки. Выполнение заказа в оптимальные сроки.

﻿Надёжность. Работаю без предоплат.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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- готов приступить сразу

﻿- довожу дело до конца

﻿- стремление не нарушать сроков

﻿- даю консультации по макету

﻿- не беру предоплату*

﻿- всегда на связи

Специфика работ:

﻿- Адаптивность, отзывчивость, кроссбраузерность, валиднось сайтов/лендингов

﻿- Верстка макетов из PSD, Figma, Adobe XD

﻿- CSS3\JS анимация сайтов

﻿- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов

Технологии:

﻿- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ, Pixel Perfect.

Связь:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

﻿- Высшее техническое.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

* окончательное решение по предоплате принимается при согласовании с заказчиком