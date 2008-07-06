Образование:

Среднее техническое, специальности:

«Машинист автокрана» - 6 разряда,

«Электрик» - 2 разряда,

«Автослесарь»,

«Водитель категории. „В”, „С”»

закончил Горловский Профессионально-технический Колледж;

Неполное высшее образование, специальность «Прикладная информатика», Донецкий Национальный университет

Опыт работы:

1999-2001 г. – Автослесарь на Горловской механизации.

2005-2006 г. – программист информационного отдела при Дон НУ

2006 г. – администратор компьютерного клуба „DRIVE”

Знания:

Delphi 7 - 8 – опыт работы 1.5 года;

Builder 6 - опыт работы 2 года;

Генератора отчетов Fast Report;

Visual C++ (6 – 7 версии) – опыт работы 3 года;

Начальные знания работы с Visual C++ (8 версии);

Начальные знания работы с Assembler;

Начальные знания работы с PHP;

Технология ADO.NET;

Имею опыт документирования проекта;

Написание баз данных (InterBase, Firebird, mySQL Server, Microsoft SQL Server);

Знания технического английского языка;

Личные качества:

Трудолюбив. Пунктуален. Коммуникабелен. Интуитивный склад мышления. Люблю приводить исходный код в «красивый» вид.

Увлечения:

Программирование, музыка, аниме, восточные единоборства.