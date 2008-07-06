Образование:
Среднее техническое, специальности:
«Машинист автокрана» - 6 разряда,
«Электрик» - 2 разряда,
«Автослесарь»,
«Водитель категории. „В”, „С”»
закончил Горловский Профессионально-технический Колледж;
Неполное высшее образование, специальность «Прикладная информатика», Донецкий Национальный университет
Опыт работы:
1999-2001 г. – Автослесарь на Горловской механизации.
2005-2006 г. – программист информационного отдела при Дон НУ
2006 г. – администратор компьютерного клуба „DRIVE”
Знания:
Delphi 7 - 8 – опыт работы 1.5 года;
Builder 6 - опыт работы 2 года;
Генератора отчетов Fast Report;
Visual C++ (6 – 7 версии) – опыт работы 3 года;
Начальные знания работы с Visual C++ (8 версии);
Начальные знания работы с Assembler;
Начальные знания работы с PHP;
Технология ADO.NET;
Имею опыт документирования проекта;
Написание баз данных (InterBase, Firebird, mySQL Server, Microsoft SQL Server);
Знания технического английского языка;
Личные качества:
Трудолюбив. Пунктуален. Коммуникабелен. Интуитивный склад мышления. Люблю приводить исходный код в «красивый» вид.
Увлечения:
Программирование, музыка, аниме, восточные единоборства.