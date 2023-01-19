Дизайнер инфографики
Дизайнер инфографики для маркетплэйсов, знаю как сделать так, чтобы карточка продавала!
Также создаю банеры и рекламу вашего товара или услуги для любых сайтов!
Подчеркну все преимущества товара и выделю на фоне конкурентов!
Могу реализовать любую вашу идею!
Работаю быстро и качественно, легко найду общий язык с любым клиентом!
Даю БЕСПЛАТНУЮ консультацию по вашему конкретному кейсу!
Мои работы: https://drive.google.com/drive/folders/1jYVW1GClPof11C34nlmtT-iQIC1gShlG?usp=sharing
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