Самый тяжелый выбор в жизни - отказаться от всего.

Профессиональный звукорежиссер. (работа со звуковой аппаратурой, муз. инструментами и звуковыми программами ) - основная работа. Интересный тембр голоса, много раз озвучивал теле и радио рекламу., должностыне инструкции, корпоративные фильмы и т.п. Транскрибация - печатаю быстро, есть возможность аппаратной коррекции плохого звука.

Полиграфический дизайн (Фотошоп + Иллюстратор). (2 года в издательстве)

Написание статей, выпуск издания под ключ (стаж 1.5 года, главный редактор глянцевого журнала)

Изготовление сайтов под ключ (на wordpress). (стаж 4 года)

Разработка рекламных стратегий, PR-акций, изготовление видео-аудио рекламы, логотипы, наружная реклама и т.д.

Аналитика, копирайт, редактура.

Писатель -фантаст. Есть издания в бумаге. Обитаю здесь: https://author.today/u/vyacheslavneklyudov/works