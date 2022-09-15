3D-визуализатор
Навыки: 3D Max + Corona render, AutoCad, Photoshop.
Образование: Архитектурное.
Создам качественную визуализацию по Вашим чертежам или техническому заданию.
Услуги: Визуализация помещений жилых и общественных зданий, визуализация экстерьера, 3D планировки квартир.
Для заказа:
Техническое задание со всеми пожеланиями и характеристиками .
Чертеж с размерами, рисунок, фото, описание материалов.
Срок исполнения 3-5 дней в зависимости от объема работ.
Готова обсудить все детали с Вами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визуализация кофейного острова в ТЦ4 просмотра
- Дизайн и Визуализация санузла30 просмотров
- Дизайн и Визуализация прихожей29 просмотров
- Дизайн и Визуализация лоджии26 просмотров
- Дизайн и Визуализация интерьера24 просмотра
- Дизайн и Визуализация спальни23 просмотра
- Дизайн и Визуализация санузла29 просмотров
- Визуализация спальни28 просмотров
- Дизайн и Визуализация прихожей и лоджии28 просмотров
- Дизайн и Визуализация кухни-гостиной.38 просмотров
- Визуализация интерьера48 просмотров
- Визуализация кухни37 просмотров