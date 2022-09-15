3D-визуализатор

Навыки: 3D Max + Corona render, AutoCad, Photoshop.

Образование: Архитектурное.

Создам качественную визуализацию по Вашим чертежам или техническому заданию.

Услуги: Визуализация помещений жилых и общественных зданий, визуализация экстерьера, 3D планировки квартир.

Для заказа:

Техническое задание со всеми пожеланиями и характеристиками .

Чертеж с размерами, рисунок, фото, описание материалов.

Срок исполнения 3-5 дней в зависимости от объема работ.

Готова обсудить все детали с Вами!