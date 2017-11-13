Практические навыки:

- Генеральное руководство, финансовое руководство и планирование деятельности компаний,

руководство финансовой службой и бухгалтерией;

- Подготовка компаний и банков к инвестированию (кредитованию ) ;

- Разработка внутрибанковских проектов и банковских продуктов;

- Привлечение финансирования и инвестиций;

- Оценка,анализ, контроль исполнения инвестиционных проектов;

- Бизнес-планирование,бюджетирование, разработка ТЭО;

- Моделирование бизнес-процессов, разработка регламентов, методологий;

- Руководство автоматизацией деятельности компаний, системный анализ;

- Согласование и координация информационных потоков (на базе средств вычислительной техники) и

внутреннего коммерческого, финансового документооборота проектов (компаний);

- Разработка и внедрение системного, прикладного программного обеспечения.

Владение вычислительной техникой:

Опыт работы с вычислительной техникой с 1979 года на профессиональном уровне;