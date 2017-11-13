Практические навыки:
- Генеральное руководство, финансовое руководство и планирование деятельности компаний,
руководство финансовой службой и бухгалтерией;
- Подготовка компаний и банков к инвестированию (кредитованию ) ;
- Разработка внутрибанковских проектов и банковских продуктов;
- Привлечение финансирования и инвестиций;
- Оценка,анализ, контроль исполнения инвестиционных проектов;
- Бизнес-планирование,бюджетирование, разработка ТЭО;
- Моделирование бизнес-процессов, разработка регламентов, методологий;
- Руководство автоматизацией деятельности компаний, системный анализ;
- Согласование и координация информационных потоков (на базе средств вычислительной техники) и
внутреннего коммерческого, финансового документооборота проектов (компаний);
- Разработка и внедрение системного, прикладного программного обеспечения.
Владение вычислительной техникой:
Опыт работы с вычислительной техникой с 1979 года на профессиональном уровне;