Vit127

Виталий Vit127

 
60 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Практические навыки:

-   Генеральное руководство, финансовое руководство и планирование деятельности компаний,

    руководство финансовой службой и бухгалтерией;

-   Подготовка компаний и банков к инвестированию (кредитованию ) ;

-   Разработка внутрибанковских проектов и банковских продуктов;

-   Привлечение финансирования и инвестиций;

-   Оценка,анализ, контроль исполнения инвестиционных проектов;

-   Бизнес-планирование,бюджетирование, разработка ТЭО;

-   Моделирование бизнес-процессов, разработка регламентов, методологий;

-   Руководство автоматизацией деятельности компаний, системный анализ;

-   Согласование и координация информационных потоков (на базе средств вычислительной техники) и

     внутреннего коммерческого, финансового документооборота проектов (компаний);

-   Разработка и внедрение системного, прикладного программного обеспечения.

Владение вычислительной техникой:

Опыт работы с вычислительной техникой с 1979 года на профессиональном уровне;