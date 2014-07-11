Дата рождения: 31.07.1989 г. ,возраст – 24 года.
Семейное положение: не женат.
г.Запорожье
Телефон: +38 (099)311 511 9 , [email protected]
Образование: 2006-2009 гг. Запорожский колледж радиоэлектроники Запорожского Национального Технического Университета
Факультет вычислительной техники, специальность “Конструирование, производство и техническое обслуживание изделий электронной техники”
Младший специалист
2012 г. Запорожский Институт Экономики и Информационных Технологий
Факультет Компьютерной инженерии, специальность “Компьютерные системы и сети” (заочное отделение)
Знание языков: украинский, русский – свободно, английский со словарем.
Навыки: использования, конфигурирования и администрирования ОС семейства MS Windows , Ubuntu, администрирование ЛВС, поддержка пользователей, установка ОС,работа с офисными приложениями (MS Office),программами виртуализации (Virtual Box, VMware),системой контроля версий Git,CMS Wordpress,понимание процесса тестирования и его особенностей.
Личные качества: ответственность, целеустремленность, умение быстро ориентироваться и принимать самостоятельные решения, обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, стремление к профессиональному росту.