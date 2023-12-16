Графический, ВЕб-дизайн и анимация
Работал в традиционном найме, решил попробовать фриланс. Доводилось выполнять разнообразные задачи. Есть навыки в растровой и векторной графике. Опыт в создании 2D анимации и анимированных баннеров, монтаж видео.
Опыт работы с программами:
Photoshop / Animate / Illustrator / Premiere
Сделаю для Вас:
- Статичный баннер;
- GIF баннер;
- Баннер / Шапка для сайтов и социальных сетей
- Афиша;
- Фотомонтаж;
- Дизайн для печатной продукции (листовки, брошюры, визитные карточки, внешняя реклама);
Я против войны в Украине!
Обработка фотографий
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$5/час
от $5от 1 дня
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