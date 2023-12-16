Графический, ВЕб-дизайн и анимация

Работал в традиционном найме, решил попробовать фриланс. Доводилось выполнять разнообразные задачи. Есть навыки в растровой и векторной графике. Опыт в создании 2D анимации и анимированных баннеров, монтаж видео.

Опыт работы с программами:

Photoshop / Animate / Illustrator / Premiere

Сделаю для Вас:

- Статичный баннер;

- GIF баннер;

- Баннер / Шапка для сайтов и социальных сетей

- Афиша;

- Фотомонтаж;

- Дизайн для печатной продукции (листовки, брошюры, визитные карточки, внешняя реклама);