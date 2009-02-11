- создание, установка дизайна, администрирование и наполнение сайтов на различных CMS;

- прикладное программирование Windows Forms приложений под .NET C#

- автоматизация действий с web-страницами (парсинг, грабинг, накрутка счетчиков и т.д.) с помощью собственных разработок на C#

- выполнение других заказов связанных с web-сервисамы и программированием, офисными приложениями и т.д.

Хорошо знаю:

- Web-разработка: HTML, CSS, PHP, MySQL;

- Прикладное программирование: C#, Delphi, VBA

Работу выполняю быстро, качественно и ответственно.

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