- создание, установка дизайна, администрирование и наполнение сайтов на различных CMS;
- прикладное программирование Windows Forms приложений под .NET C#
- автоматизация действий с web-страницами (парсинг, грабинг, накрутка счетчиков и т.д.) с помощью собственных разработок на C#
- выполнение других заказов связанных с web-сервисамы и программированием, офисными приложениями и т.д.
Хорошо знаю:
- Web-разработка: HTML, CSS, PHP, MySQL;
- Прикладное программирование: C#, Delphi, VBA
Работу выполняю быстро, качественно и ответственно.
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!