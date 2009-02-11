VitProff

Виталий Жовнирчик VitProff

 
37 летУкраина/Тернополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

- создание, установка дизайна, администрирование и наполнение сайтов на различных CMS;

- прикладное программирование Windows Forms приложений под .NET C#

- автоматизация действий с web-страницами (парсинг, грабинг, накрутка счетчиков и т.д.) с помощью собственных разработок на C#

- выполнение других заказов связанных с web-сервисамы и программированием, офисными приложениями и т.д.

Хорошо знаю:

- Web-разработка: HTML, CSS, PHP, MySQL;

- Прикладное программирование: C#, Delphi, VBA

Работу выполняю быстро, качественно и ответственно. 

Обращайтесь в любое время суток на Skype - VitProff (только текстовая переписка)

PHPMySQLHTMLCSSDelphiVBAWinForms
Отзывы заказчиков
Honey_Icee
Россия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
$40
10 баллов
15 лет назад
Поставить готовый скрипт интерент казино на сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!