Рерайт, копирайт.
Рерайт, копирайт. Редактирование, корректировка. Ведение блогов и новостной ленты, описание товаров, отзывы о товарах и услугах.
Стоимость каждого проекта обсуждается!
Образование: высшее,филологическое.
Способы связи со мной: через ЛС, по требованию заказчика — e-mail, skype, icq.
Мое рабочее время: 9.00–18.00 (Украина), работаю по выходным.
Оплата: WebMoney, ЯндексДеньги, карта Приват. Работаю только по предоплате.
Все задания выполняю точно в срок, качественно и согласно ТЗ.
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#2553
Копирайтинг
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от $1
от 2 дней
#4227