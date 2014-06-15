Рерайт, копирайт.

Рерайт, копирайт. Редактирование, корректировка. Ведение блогов и новостной ленты, описание товаров, отзывы о товарах и услугах.

Стоимость каждого проекта обсуждается!

Образование: высшее,филологическое.

Способы связи со мной: через ЛС, по требованию заказчика — e-mail, skype, icq.

Мое рабочее время: 9.00–18.00 (Украина), работаю по выходным.

Оплата: WebMoney, ЯндексДеньги, карта Приват. Работаю только по предоплате.

Все задания выполняю точно в срок, качественно и согласно ТЗ.