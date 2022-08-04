Работа любой сложности - качественно и грамотно.

В моем лице Вы найдете надежного исполнителя заказов любой сложности.

Свободно владею иностранными языками - английский, немецкий, итальянский, французкий. На достигнутом не останавливаюсь, активно изучаю и совершенствую знания других языков.

Есть хороший опыт в работе с текстом - перевод, набор и редактирование. Написание статтей по теме, без излишеств.

Провожу анализы текста на уникальность. Большой опыт работы в копирайтинге и рирайтинге.

Работу выполняю качественно, максимально быстро, за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству.