Опыт. Качество. Пунктуальность.
Предлагаю услуги переводчика в области IT – технологий.
Знакома с : HTML, CSS, Photoshop.
Принимаю для работы материал в любом формате.
Направление перевода: Английский -> Русский, Украинский.
На связи : сотовый, ICQ, Skype, и прочие удобные Вам технологии.
Возможна работа в выходные дни и вечернее время.
Опыт работы: более 8 лет.
Преподаю английский язык в университете, на кафедре технического перевода.
Буду рада обсудить Ваш проект и ответить на Ваши вопросы.
Виктория.
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