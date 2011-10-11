Опыт. Качество. Пунктуальность.

Предлагаю услуги переводчика в области IT – технологий.

Знакома с : HTML, CSS, Photoshop.

Принимаю для работы материал в любом формате.

Направление перевода: Английский -> Русский, Украинский.

На связи : сотовый, ICQ, Skype, и прочие удобные Вам технологии.

Возможна работа в выходные дни и вечернее время.

Опыт работы: более 8 лет.

Преподаю английский язык в университете, на кафедре технического перевода.

Буду рада обсудить Ваш проект и ответить на Ваши вопросы.

Виктория.