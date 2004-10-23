Контактная информация:
Гражданство: российское
Регион проживания: Ульяновская область
Город: Ульяновск
Образование
Уровень образования: Высшее
Основное образование:
Сентябрь/1999 - Июнь/2004 Ульяновский Государственный Технический Университет ЭМФ, Прикладная математика и информатика,Красный диплом
Владение иностранными языками:
Немецкий - читаю, могу объясниться
Английский - читаю.
Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением:
ОС
Windows,Unix (на уровне пользователя)
Программирование
Delphi, Java, C++, VBA, PHP, Avenue,HTML
Базы данных
MS Access, MS SQL Server, dBase, Oracle, MySQL
Офисные пакеты
MS Office
Графика
Photoshop, CorelDRAW, ArcVIEW, ERDAS