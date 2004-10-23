VitaWED

Дементьев Виталий VitaWED

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Контактная информация:

Гражданство: российское

Регион проживания: Ульяновская область

Город: Ульяновск

Образование

Уровень образования: Высшее

Основное образование:

Сентябрь/1999 - Июнь/2004 Ульяновский Государственный Технический Университет ЭМФ, Прикладная математика и информатика,Красный диплом

Владение иностранными языками:

Немецкий - читаю, могу объясниться

Английский - читаю.

Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением:

ОС

Windows,Unix (на уровне пользователя)

Программирование

Delphi, Java, C++, VBA, PHP, Avenue,HTML

Базы данных

MS Access, MS SQL Server, dBase, Oracle, MySQL

Офисные пакеты

MS Office

Графика

Photoshop, CorelDRAW, ArcVIEW, ERDAS

PHPMySQLOracleHTMLDelphi