Люблю мыслям давать красивую словарную оболочку. Готова к сотрудничеству.

Доброго времени суток!

Я Новичок на данном ресурсе и почти новичок в области копирайтинга/рерайтинга. Но,надеюсь,таковым оставаться недолго).

У меня есть:

1. Желание зарабатывать.

2. Грамотность, хороший словарный запас и умение писать логично обоснованные тексты различной тематики,но приоритет отдаю медицине, психологии отношений, моде, красоте,как более интересным темам и в которых разбираюсь поболее).

3. Стремление развиваться и обучаться,а значит,рассмотрю любое Ваше задание и, если оно меня заинтересует,готова обучиться новому.

От меня Вы обязательно получите:

1. Качественное выполнение Вашего задания.

2. Честность и порядочность.

Буду рада с Вами сотрудничать!