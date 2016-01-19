Люблю мыслям давать красивую словарную оболочку. Готова к сотрудничеству.
Доброго времени суток!
Я Новичок на данном ресурсе и почти новичок в области копирайтинга/рерайтинга. Но,надеюсь,таковым оставаться недолго).
У меня есть:
1. Желание зарабатывать.
2. Грамотность, хороший словарный запас и умение писать логично обоснованные тексты различной тематики,но приоритет отдаю медицине, психологии отношений, моде, красоте,как более интересным темам и в которых разбираюсь поболее).
3. Стремление развиваться и обучаться,а значит,рассмотрю любое Ваше задание и, если оно меня заинтересует,готова обучиться новому.
От меня Вы обязательно получите:
1. Качественное выполнение Вашего задания.
2. Честность и порядочность.
Буду рада с Вами сотрудничать!